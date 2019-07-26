شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لا صحة لما تردد حول انتشار أدوية بيطرية مغشوشة ومجهولة بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بانتشار أدوية بيطرية مغشوشة ومجهولة المصدر في الأسواق تضر بصحة الحيوانات، فى ظل غياب الرقابة من وزارة الصحة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأوضحت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق بشأن انتشار أدوية بيطرية مغشوشة فى الأسواق، مُؤكدةً على صحة وسلامة الأدوية البيطرية المتداولة فى الأسواق، وأن هناك عملية رقابة محكمة من قبل الإدارات المختصة بالوزارة على جميع منافذ بيع الأدوية البيطرية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

Advertisements

وأشارت الوزارة، إلى التنسيق مع هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، والتى تقوم برقابة اللقاحات البيطرية، وشن حملات مكثفة للرقابة على الأدوية والمستحضرات البيطرية ومدى صلاحيتها، وكذلك للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ،ومعايرة اللقاحات المنتجة، مع تتبع أماكن توزيعها، وتخزينها لضمان جودتها وصلاحيتها.