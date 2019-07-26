شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة ترد على ما تردد بشأن استخدام أدوية منع الحمل فى سوق الدواجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول استخدام أدوية منع الحمل فى سوق الدواجن، مما أدى لاختفائها من المستشفيات ومراكز تنظيم الأسرة، وبالرغم من نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تلك الشائعة سابقاً فى التقرير رقم (146)، إلا أنه لوحظ إعادة تداول تلك الشائعة مرة أخرى، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة، على عدم استخدام أدوية منع الحمل فى سوق الدواجن على الإطلاق، وأن جميع المزارع بكافة محافظات الجمهورية مُلتزمة بتطبيق أساليب التربية الصحية السليمة للدواجن، حرصاً على صحة وسلامة المواطن، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر بين المواطنين، والإضرار بصناعة الدواجن الوطنية.

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وأكدت الوزارة، على قيامها بحملات رقابية مكثفة على مزارع الدواجن، وذلك لمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية اللازمة، كذلك مراجعة التراخيص وتوافر الشهادات الصحية اللازمة لمزاولة هذا النشاط، ومراجعة طرق الذبح والتخزين والحفظ والتخلص الآمن من النفايات.