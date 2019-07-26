شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تفحص عوادم السيارات وترصد مستوى الضوضاء فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل جهاز شئون البيئة بالبحيرة، جهوده لفحص عوادم المركبات المختلفة على الطرق العامة والداخلية، وذلك فى إطار التحضير لموسم نوبات تلوث الهواء الحاد "السحابة السوداء" وخطة وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأوضحت الوزارة، أنه تم خلال تلك الحملات فحص عدد ٤٢ سيارة، وتم اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، كما رصد فرع البحيرة تركيز غاز أول اكسيد الكربون بالبيئة المحيطة ببعض المصانع والمنشآت الصناعية بالرحمانية والمحمودية، بالإضافة إلى رصد مستوى الضوضاء بعدد من المناطق بكوم حمادة وإيتاى البارود.
وفى مجال الحفاظ على نوعية المياه، قام فرع البحيرة بأخذ عينات مياه من الصرف النهائي لأحد مصانع السجاد بدمنهور قبل صرفها على المصرف الخيري وسيتم تحليلها بمعامل جهاز شئون البيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
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