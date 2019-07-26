شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تنفى شائعتين حول التنسيق.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التعليم العالى، ما تردد من أنباء حول عدم إمكانية تعديل الرغبات فى التنسيق الإلكترونى بعد اختيارها، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق، بشأن عدم إمكانية تعديل الرغبات فى التنسيق الإلكترونى بعد اختيارها، وأنه يسمح للطالب بتعديل رغباته أكثر من مرة، ويتم التنسيق وفقاً لآخر تعديل قام به قبل انتهاء الفترة المحددة لتسجيل الرغبات، مُشيرة ًإلى أن كل ما يتردد مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الطلاب وأولياء الأمور.

وأشارت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى أنه تم البدء في تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق يوم الأحد21 يوليو ولمدة 5 أيام، وذلك للطلاب الحاصلين على 398 درجة فأكثر، أى بنسبة 97.07% فأكثر بالشعبة العلمية، بإجمالى عدد طلاب 30,152، أما الشعبة الهندسية فيتقدم لها الطلاب الحاصلون على 389.5 درجة فأكثر أى بنسبة 95% فأكثر، بإجمالى عدد طلاب 14.690 طالب وطالبة.

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كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء، حول صدور قرار من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن اختيار الطلاب للكليات دون مراعاة التوزيع الجغرافى للتنسيق، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لصدور قرار بشأن تنسيق الطلاب على الجامعات دون مراعاة التوزيع الجغرافى للتنسيق، مُوضحةً أن اختيار الطلاب للكليات التى يريدون الالتحاق بها يتم وفقاً لقواعد التنسيق الخاصة بالتوزيع الجغرافى، مُشددةً على أن كل ما يتردد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الطلاب وأولياء الأمور.