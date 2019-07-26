شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تنفى الحذف العشوائى فى المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء عن قيامها بإجراء حذف عشوائى ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء حذف عشوائى لأى مواطن مستحق للدعم ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية، مُوضحةً أن عملية الاستبعاد تتم بدقة وفقاً لمعايير محددة تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين حاملى البطاقات التموينية.

وأوضحت الوزارة، فى تقرير الشائعات الصادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن عملية استبعاد الفئات غير المستحقة للدعم اعتمدت على بعض المؤشرات التى تفيد بأنهم غير مستحقين للدعم، منها (أصحاب الدخل الحكومى المرتفع، أو من لديه مرتب تأمينى مرتفع، أو من يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، وكذلك أصحاب الصادرات والواردات المرتفعة، هذا بالإضافة إلى دخول المحددات الخاصة باستبعاد غير المستحقين فى المراحل الثلاثة السابقة ضمن المرحلة الرابعة أيضاً، ومنها من يقوم بدفع مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد، وكذلك من يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل فى المدارس، أو من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، وكذلك من يدفع ضرائب 100 ألف فأكثر، أو من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر أو من يملك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، وسيارة موديل 2015 فأعلى، وكذلك من يكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهرياً ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الــ1000 كيلو وات، وأصحاب الوظائف العليا).