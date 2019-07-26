النقل تعلن التشغيل التجريبيى لطابقين من الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل التشغيل التجريبى لطابقين من الجراج متعدد الطوابق الجارى إنهاء تنفيذه بميناء الإسكندرية بتكلفة 407 ملايين جنيه. Advertisements وقالت وزارة النفل إنها وجهت شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للوزارة والذى تنفذ مشروع الجراج بتكثيف الأعمال الإضافية ليصل إلى أربعة أدوار "خمسة مستويات" بسعة تخزينية نحو 3500 سيارة. وأشارت وزارة النقل إلى أن هذا المشروع يهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المُخطط إنشاؤها مستقبلاً بميناء الإسكندرية.

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