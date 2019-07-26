شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوعقيل» مساعدا لوزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء أحمد أمين أحمد محمود أبوعقيل بالعمل مساعدا لوزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، وذلك ضمن الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019.

وتخرج أبوعقيل عام 1983، فيما عمل بمديرية الإسكندرية حتى شغل منصب وكيل البحث الجنائي بالإسكندرية، ثم رئيس البحث الجنائي بالفيوم، ثم أسيوط.

كما شغل منصب مدير مباحث مطروح ثم مساعد مدير الأمن العام لغرب الدلتا، وأسند اليه وسط الدلتا، ثم نائبا لمدير أمن جنوب سيناء ومساعدا لوزير الداخلية لمديرية أمن جنوب سيناء.