شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتلقى تقريراً بإنجازات «الزراعة الآلية» خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، حول ما تم إنجازه من أعمال بالقطاع خلال العام الماضي.

وكشف التقرير عن أن القطاع ساهم خلال العام الماضي في تقديم كافة خدمات الميكنة للمزارعين والمستثمرين الزراعيين في اراضي الوادي والدلتا وصعيد مصر والأراضي الجديدة والمستصلحة، من خلال الآلات التي يمتلكها، وذلك بدء من تجهيز مهد البذرة وحتى الحصاد، والمساهمة في الخدمة الآلية والحصاد لكافة المحاصيل بمزارع قطاع الانتاج والمحطات البحثية المختلفة.

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ووفقاً للتقرير فإن إجمالى إيرادات القطاع بلغت نحو ( 62 ) مليون جنيه، وتم إنجاز عمليات زراعية متنوعة لحوالي 200 ألف فدان، وقام القطاع بشراء معدات حديثة لخدمة كافة المزارعين بحوالي (25) مليون جنيه، ومن المقرر شراء جرارات وآلات زراعية جديده بمبلغ (35) مليون جنيه، ويجرى حاليا إصلاح عدد مماثل من الجرارات وعدد أكبر من السيارات بتكلفة حوالى ( 20 ) مليون جنية.

وأشار التقرير إلى أن القطاع ساهم بشكل كبير في مشروع مزرعة غرب المنيا، من خلال المساهمة في عمليات الاستصلاح وزراعه بعض المحاصيل بالمشروع، وعمليات الحصاد لمحاصيل القمح، الشعير الكانولا، وكذلك خدمة وزراعة وحصاد محصول بنجر السكر، لافتاً إلى أنه يجرى حاليا إنشاء محطة ميكنة بالمزرعة لخدمة المشروع وخدمة المنتفعين الكبار والصغار بذات المنطقة لاستصلاح وزراعة أكبر مساحه ممكنه وبأسعار منافسة.

يذكر أن قطاع الزراعة الآلية وقع خلال العام الماضي بروتوكول تعاون مع وزارة البترول لتطوير 6 محطات للتموين، كما وقع بروتوكول تعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، حيث قام المجلس بشراء ماكينة حصاد بنجر حديثة بمبلغ (5) مليون جنية.