شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تسليم أول مدرسة تعليم أساسي بمدينة العبور الجديدة لـ«تعليم القليوبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، تسليم أول مدرسة تعليم أساسى بها 42 فصلاً، بالمدينة، لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية - إدارة العبور التعليمية، لبدء تجهيزها وتأثيثها، لتشغيلها فى العام الدراسي القادم.

وأوضح رئيس الجهاز، أن اللجنة المُشكلة برئاسته، وتضم أعضاء من جهاز المدينة، وهيئة الأبنية التعليمية، والإدارة التعليمية - فرع القليوبية، قامت بمعاينة مبنى المدرسة، والمكون من (دور أرضي + دورين متكرر + الأسوار وغرفة الحارس) بمساحة إجمالية ٩٤٣٧ م٢.