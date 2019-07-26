شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث الإلكترونيات يوقع اتفاقية مع المدينة العلمية surrey الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت وزارة التعليم العالى، تقريرا مقدما من الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الالكترونيات حول توقيع المعهد اتفاقية تعاون مع المدينة العلمية surrey الإنجليزية لحدائق العلوم والتكنولوجيا، وذلك فى إطار الاهتمام بالخبرات الدولية فى مجال حدائق العلوم والمدن العلمية.

أشار التقرير، إلى أن الاتفاقية التى تم توقيعها فى لندن تهدف إلى نقل التكنولوجيا في إدارة وتشغيل مراكز الابتكار والمدن العلمية، بمعهد بحوث الإلكترونيات، وتطوير الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة.

وقع الاتفاقية عن معهد بحوث الالكترونيات الدكتور هشام الديب، وعن المدينة العلمية surrey الدكتور مالكوم باري رئيس المدينة، بحضور الدكتورة ريم بهجت المستشار الثقافي بالمكتب الثقافى المصرى بلندن.

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على هامش توقيع الاتفاقية تم الاتفاق على تنفيذ مشروع بحثى مشترك بين الجانبين بعنوان "أثر الابتكار على الاقتصاد والتنمية الصناعية في مجال الإلكترونيات" برعاية صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والمجلس الثقافي البريطاني، وذلك فى إطار برنامج نيوتن مشرفة، كذلك قام وفد معهد بحوث الإلكترونيات بزيارة المكتب الثقافي المصري في لندن؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين في عدد من المشروعات البحثية، والتعاون في إلقاء محاضرات تبادلية.

جدير بالذكر أن الدكتور مالكوم قام بزيارة مبنى معهد بحوث الإلكترونيات الجديد بالنزهة فى أبريل الماضى؛ بهدف التعرف على إمكانيات المعهد البحثية والعلمية.