شكرا لقرائتكم خبر عن دار الافتاء توضح حكم تمشيط الشعر أثناء الإحرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول تمشيط الشعر أثناء الإحرام، جاء نصه: "إحدى النساء قامت بتمشيط شعرها وهى محرمة.. ما حكم ذلك؟"
وقالت دار الإفتاء المصرية: "يُحرم الامتشاط في الإحرام على من يعلم أن شعره يتساقط به، فإذا لم يعلم ذلك فهو مكروه في حقه، وإذا امتشطت المرأة أو الرجل ورأى في مشطه شعرات لا يدري هل قطعت بسبب المشط أو كانت ساقطة أصلًا: فلا تلزمه الفدية في هذه الحالة؛ لاحتمال أن تكون مقطوعة من الأصل، ولا تجب الفدية بالشك والاحتمال".
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