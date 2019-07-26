شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: توقعات بإنخفاض ايراد النهر 5 مليار متر مكعب عن العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت لجنه تنظيم إيراد النهر، فيضان النيل، والإجراءات التى يتخذها قطاع مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، على مدار الأعوام المختلفة، من خلال النماذج الرياضية، واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسى للمياه في مصر، و كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائى الحالى، والتى أشارت إلى انخفاض حوالى 5 مليار متر مكعب عن العام الماضى.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، تقرير عن السد العالى، يؤكد استعداده لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2019-2020 التى تبدأ فى أغسطس من كل عام، حيث أجريت أعمال الصيانة اللازمة لمنشآته، ومفيضات الطوارئ والبوابات، بحيث تبدأ مناسيب المياه في الارتفاع مع وصول مياه الفيضان من الهضبة الإثيوبية عبر النيل الأزرق، مرورا بالخرطوم قبل وصولها لبحيرة ناصر بأسوان.

واستعرضت اللجنة، أعمال حصر زراعات الأرز بالإدارات العامة للرى المختلفة التي تم رصدها بالأقمار الصناعية، والتنسيق مع وزارة الزراعه لمتابعة موقف زراعات الأرز المخالفة.

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ووجهت وزارة الرى، بضرورة رفع حالة الطوارئ القصوى فى كافة محافظات الجمهورية، خلال الفترة القادمة، وتوفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب، لمواجهة الطلب على الاستخدامات المنزلية، علاوة على المتابعة الدورية لرصد مخالفات الأرز، فى ضوء نجاح الإجراءات التنسيقية والبروتوكول المشترك بين وزارتى (الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى) .