شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: اختيار 65 لمسابقة القيادات وقائمة لباقى المتقدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، إن لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية رقم 2 لسنة 2019، التى أعلنت عنها الوزارة مؤخراً، ستختار 65 قيادة فقط من بين 1114 استوفوا الشروط.

وأكد قاسم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بعد اختيار العدد المطلوب للمسابقة "65"، سيتم وضع قاعدة بيانات تضم باقى المتقدمين والمستوفين للشروط، وترتيبهم وفقًا لنتيجة الاختبارات، والمقابلات الشخصية، للاستفادة منهم فيما بعد فى المناصب القيادية.

وأوضح قاسم، أن المقابلات الشخصية التى تجرى من قبل لجنة برئاسة وزير التنمية المحلية، تسأل المتقدمين فى مجالات متعددة تخص المحليات، قائلاً:"مثلا نطلب من المتقدم خلال المقابلة الشخصية تصوره لحل مشكلة تراكمات القمامة أو إزالة المخلفات، وكذلك خطته للاستغلال الأمثل للأصول فى مدينته، ووجهة نظره فى الإدارة المحلية".

وكانت الوزارة قد أعلنت أن المقابلات الشخصية، بدأت يوم 16 يوليو الجارى، حيث تتم من خلال لجنة برئاسة الوزير وعضوية عدد من المحافظين الحاليين والسابقين، مؤكدة حرصها على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والحوكمة والعدالة في اختبار القيادات الجديدة وذلك لرفع كفاءة العمل في المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.