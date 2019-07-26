شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين اللواء محمد جبر مساعد وزير للحماية المدنية العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات داخل قطاع الحماية المدنية، وتم تعيين اللواء محمد جبر مديرا للإدارة العامة للحماية المدنية، خلفا للواء علاء عبد الظاهر الذى شغل ذات المنصب وتم تعيين اللواء جابر بهاء واللواء حازم عزب العرب وكلاء للإدارة .
واللواء محمد جبر تخرج من كلية الشرطة عام 1984 و تقلد العديد من المناصب منها نائبا بالأدلة الجنائية ووكيلا للحماية المدنية ثم مساعدا لوزير الداخلية للحماية المدنية ومقرها مدينة نصر.
كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2019 م حيث وضعت الحركة وفقاً للقواعد والمقررات الوظيفية و روعى فيها الظروف الاجتماعية والبعد الإنسانى بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفى والنفسى لكافة الضباط.
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين اللواء محمد جبر مساعد وزير للحماية المدنية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.