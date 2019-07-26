شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب علمى علوم.. تعرف على شروط الالتحاق ببرنامج التكنولوجيا الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، شروط الالتحاق ببرنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية البيوتكنولوجى بكلية العلوم جامعة حلوان، مشيرا إلى أن كلية العلوم تطمح أن تحقق التميز في تقديم خدمة تعليمية فى مجال العلوم الأساسية والبحث العلمي التطبيقي والتكنولوجيا الحديثة، وتعمل على إعداد خريج متميز علميا قادر على المنافسة فى سوق العمل، وذلك من خلال تقديم برامج أكاديمية طبقا لمعايير الجودة والمشاركة الفعالة فى خدمة وتنمية المجتمع محليا وإقليميا.

وأضاف نجم لـ"الخليج 365"، أن شروط الالتحاق بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها عربيا وأجنبيا، بالبرنامج تتضمن قبول الطلاب الحاصلين على ثانوية عامة (شعبة العلمى)ن من نفس العام، وكذلك سنة سابقة واحدة فقط، إلى جانب القبول بكلية العلوم جامعة حلوان سواء عن طريق الترشيح أو التحويل من مكتب التنسيق.

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كما تتضمن شروط الالتحاق للطلاب المقيدين بكليات مناظرة والراغبين فى التحويل إلى البرنامج بالكلية أن يتم قبول الطلاب المنقولين إلى الفرق الأعلى في النظام الفصلي بعد عمل مقاصة بين المقررات التي درسها واجتازها بنجاح ومقررات اللائحة المحول عليها، ولابد من حصول الطالب على معدل تراكمى على الاقل 2، فى نظام الساعات المعتمدة، ولايقبل الطالب إذا كان راسبا فى كليته المحول منها .

بالاضافة إلى قبول الطلاب الحاصلين على مؤهلات عليا والراغبين فى الحصول على درجة جامعية أخرى كفرصة تعليمية جديدة ويجوز لمجلس إدارة البرنامج قبول طلاب من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الكليات العلمية الاخرى بشرط الا تقل مدة الدراسة بالبرنامج عن سنتين دراسيتين ويتم تحصيل المصروفات المقررة بالإضافة إلى المصروفات الدراسية المقررة للبرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة .