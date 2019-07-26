شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 26/7/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب ، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

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نهاراً

تميل الحرارة للانخفاض قليلاً، وتكون حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام الى أعلى بقليل.

ويكون الطقس صيفي إعتيادي في العديد من المناطق بينما يكون حاراً في العقبة والأغوار والبحر الميت.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً بوجهٍ عام، يميل للبرودة أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر، مع ظهور السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة بعد منتصف الليل.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً الى حارة في مختلف المناطق ولكن بشكل اقل في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة . الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة.