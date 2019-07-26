شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق فعاليات الفوج الأول لمعسكر تدريب الأئمة بالاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، فعاليات الفوج الأول لمعسكر تدريب الأئمة والذي يشارك فيه عدد من شباب ديوان عام الوزارة ، والأئمة من المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية ، وذلك بحضور الدكتور محمد الشحات الجندي، رئيس الجامعة الإسلامية بكازاخستان، و المستشار محمد خفاجي ، نائب رئيس مجلس الدولة ، و أحمد عبد الهادي وكيل الوزارة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وفضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ، وعدد كبير من الدعاة ، والسادة الصحفيين.

من جانبها أشادت وزارة الأوقاف بما تشهده مصر من تطور في سائر المجالات، مشيرًة الى أن مصر تنطلق بقوة نحو المستقبل، وأن مدينة العلمين الجديدة أحد أهم معالم العمارة الحديثة وليست العلمين وحدها ، فهناك العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة ، والمنصورة الجديدة، وأسيوط الجديدة، وشبكة الطرق القوية ، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحور قناة السويس، مما يدعو للفخر بما أنجزته مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكــدت الوزارة ، الى أن رسالة الأوقاف رسالة دعوية ، وعلينا أن نشعر بفضل الله وبالفخر لما وصلنا إليه من إعداد وتأهيل الأئمة ، ورغم ما وصلنا إليه من نتائج كبيرة إلا أنها نقطة البداية والانطلاق التي يجب أن نحافظ عليها ونبني عليها أيضًا ؛ لأن الإنسان مهما بلغ لابد من التزود بالزاد العلمي الذي يبني الذات بناء قويًا، واهتمامًا بذلك فالبرامج مستمرة لا تنقطع في مختلف البرامج والمناحي العلمية تشجيعُا لزيادة التحصيل العلمي والزاد الثقافي ، وأن من يتخلف عن ركب التطور والتحصيل لا مكان له بين المجتهدين الذين يمثلون وزارة الأوقاف في الداخل والخارج .

وشددت على أن الوزارة أخذت على عاتقها التنوع في التدريب والتأهيل لدى الأئمة وبخاصة في المجالات الحديثة والحاسبات ، كالسوشيال ميديا ، والتسوق الإلكتروني ، وبرامج الحاسب الآلى ، لذلك قامت الوزارة بتجهيز أول مركز للدراسات والبحوث الدينية والإستراتيجية ــ قضايا التجديد إحساسًا بضرورة مسايرة العصر وما يطرأ على الساحة من مستجدات حديثة .

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و أكدت أن الوزارة ، أنها ليست بمنأى عن قضايا المجتمع وأحداثه ، فأصبح لها دور أصيل في خدمة المجتمع وخاصة الأولى بالرعاية من ذوي الاحتياجات فقرًا وحاجةً ، كما كان لمشروع صكوك الأضاحي أثره البالغ في الاستفادة لدى أبناء المجتمع بعزة وكرامة ، حتى صار هذا المشروع أنموذجًا يُحتذى به في المؤسسات الأخرى ودلالة واضحة على الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع مشددا على أنه لا مكان بيننا لمنتم لأي جماعة أو تنظيم ، وأنه لا انتماء إلا للدين والوطن ، وأن مصلحة الوطن جزء لا ينفك عن مصلحة الدين .

وقال المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إن ما تقوم به وزارة الأوقاف من جهد صار ملموسًا بين الناس ، كما كان لتعايش أئمتها وخدمتهم للمجتمع أثره الواضح بين أفراده، مضيفا أن الإسلام فكرًا وفقها يقوم على السلام والعدل والإحسان والتراحم بين الناس ، واحترام الآخر والعيش المشترك ، ولا يقوم على التعصب والعنف والتحجر ، وان الحركات الإسلامية المتطرفة والمتشددة لا تعيش إلا في مناخ العنف ، ومحاولة فرض لغة السيف الذي يسمى بالعنف المسلح.

و أكد حفاجى ، أن مسئولية الإمامة أمانة تقع على عاتق رجال الدعوة ، وأن المنبر هو المدرسة الأولى في رسالة الإمام ، وملتقى المعارف المؤسسي الموسوعي لهداية البشرية وفي ختام كلمته أكد على أنه يجب علينا أن نقف بكل شجاعة للتأكيد على سلطة الدولة وسيادة القانون .

وقال الدكتور محمد الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازخستان، إن الدعاة أصحاب رسالة سامية ، تواجه تحديات كبيرة في هذا الوقت على مستوى الفرد والمجتمع ، وهذا ما يتطلب منا بذل المزيد من الجهد في تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الإسلام ورسالته .