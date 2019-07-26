شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الزراعية : حملات مرورية مكثفة على القطن لمكافحة آفة المحصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت عدة لجان من قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، ومعهد وقاية النبات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، ومعهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية، حملات مرورية، وفحص زراعات القطن الصيفى لمكافحة أفات المحصول أن وجدت.

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن هناك لجان مرورية تواص عملها على جميع الزراعات الصيفية، وخاصة القطن لزيادة الإنتاج، ومكافحة أفة القطن، مؤكدا : أنه تم توفير جميع احتياجات ومستلزمات ومبيدات مكافحة الافة الموسم الحالى كإجراءات احترازية ، خاصة بعد نشر أصناف جديدة مبكرة النضج وعالية الانتاج من القطن المصرى.

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وأضاف رئيس الخدمات الزراعية ، أن هناك تكليفات للإدارة المركزية لمكافحة الآفات ، بالمتابعة المستمرة وتوفير جميع مبيدات افة القطن ومستلزمات المصائد وبدائل المبيدات اللازمة للمكافحة طبقا للمساحات التى يتم زراعتها من القطن، حيث يتم الاعتماد على المبيدات الحيوية كأساس للمكافحة وكذا المكافحة الحيوية لتقليل الاعتماد على المبيدات.

وأوضح "الشناوى"، أنه منذ بدء زراعات المحصول الصيفى ، تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج من اسمدة وتقاوى ومبيدات، بالإضافة الى لجان مرورية ومتابعة لمتابعة عمليات صرف الأسمدة طبقا للجان المعاينة والأرض المنزرعة فعليا ، وحملات أخرى لحل جميع شكاوى المزراعين.