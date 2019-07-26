شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رهبان دير أبو مقار يصلون قداس الذكرى الأولى لرحيل الانبا ابيفانيوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي دير أبو مقار بوادي النطرون، اليوم، الجمعة، الذكرى الأولى لرحيل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار الراحل، وذلك من خلال صلوات القداس الإلهى بالدير.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات ذكرى السنوية الأولى، لمقتل الأنبا إبيفانيوس، الإثنين 29 يوليو، بمقر الدير، على أن يقتصر ذكرى الأربعين على البابا تواضروس الثاني، ورهبان الدير.

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وشغل الأنبا إبيفانيوسن منصب أسقف ورئيس لدير الأنبا أبو مقار في وادي النطرون بمصر، منذ عام 2013، حتى وُجِدَ مقتولا في 29 يوليو 2018.

فيما أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكما نهائيا يقضى بإعدام الراهبين إشعياء وفلتاؤس المقارى بعد ثبوت اتهامهما بمقتل الانبا ابيفانيوس.