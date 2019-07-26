شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. مؤتمر لنقابة المهندسين و "الفيديك" حول العقود الهندسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للاستشارات الهندسية "الفيديك"، مؤتمر بعنوان "عقود الفيديك.. بين القانون والهندسة والاستثمار"، صباح غد السبت، بمشاركة عددا من المهندسين الاستشاريين من عدة دول عربية.

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ويأتى ذلك بعدما أصدر الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين، مؤخرا مجموعة من العقود لإدارة المشاريع الكبرى، وحل النزاعات، وتواصل العمل، من خلال عقود قياسية نموذجية مميزة بين أصحاب العمل، والمقاولين فى الساحة الدولية لمشاريع البناء والهندسة.

ويتناول الملتقى العديد من القضايا التى تهم العاملين بالقطاع الاستشارى الهندسى، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل التطبيقية حول مقارنة بين عقود الفيديك الصادرة عام1999، والنسخة الجديدة الصادرة فى ديسمبر 2017.