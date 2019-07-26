شكرا لقرائتكم خبر عن برامج مكثفة وحملة قومية لمكافحة سوسة النخيل وتجنب تساقط ثمار البلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، بمركز البحوث الزراعية، أعمالها بالتعاون مع معهد وقاية بحوث النباتات، ومعهد بحوث البساتين، والمعمل المركزى للنخيل بمختلف المحافظات، من خلال عمل ندوات وبرامج إرشادية مكثفة لمزارعى النخيل لمكافحة سوسة النخيل لزيادة إنتاج البلح وعدم تساقط الثمار.

قال الدكتور محمد كمال عباس، رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، استمرار الحملة القومية لسوسة النخيل أعمالها من قبل لجان متخصصة فى الواحات البحرية والداخلة، موضحا: أنه يتم تنفيذ حقول إرشادية فى منطقة الواحات البحرية وتضمنت أعمال المكافحة بطريقة صحيحة وكذلك العمليات الوقائية والعمليات البستانية.

وأضاف رئيس حملة النخيل، أنه يتم ترقيم وفحص النخيل بجميع الحقول المختارة بالمناطق المحددة، وإجراء الفحص بها، وإرشاد مزارعى حقول النخيل بطريقة العلاج، مؤكدا أن يتم الإعداد لدورات تدريبة للمرشدين الزراعيين، لتدربيهم على العمليات الوقائية والمكافحة بطريقة سليمة.