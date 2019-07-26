شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 15 رحلة جوية لنقل 3620 حاجا لأداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، 15 رحلة جوية إلى كل مدينتى من جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، لنقل 3620 حاجا،لاداء مناسك الحج لهذا العام.

ومن المقرر أن تقلع 8 رحلات إلي جدة لنقل 1790حاجا من حجاج فلسطين ووزارة الصحة وبعثة الداخلية وقرعة الغربية والفيوم، و 7 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 1830حاجا من حجاج قرعة القاهرة وتضامن الدقهلية والقليوبية والجيزة وترانزيت باماكو.