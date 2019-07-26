زيادة الفواتير بعد أيام.. إجراء جديد من الكهرباء بشأن قراءات العدادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، إن الوزير أصدر تعليمات مباشرة لنائبه المهندس أسامة عسران والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، بضرورة المتابعة الدورية مع رؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية مع اقتراب موعد تحصيل فواتير يوليو بالزيادات الجديدة.

وشدد المصدر في تصريحاته لمصراوي، أن وزير الكهرباء طلب أيضا تشكيل لجان تفتيش مفاجئة على القطاعات والإيرادات التجارية المختلفة التي تقوم شركة "شعاع" بقراءة العدادات بها وفقا للتعاقد المبرم مع الشركة القابضة لرصد أي سلبيات لكشافي الشركة، لمتابعة صحة الحصول على قراءة سليمة وصحيحة خشية تعرض المواطن أو المشترك لظلم نتيجة القراءة الخاطئة.

وأوضح أن الوزارة وضعت آليات للحد من سرقات التيار الكهربائي من بينها التعاون مع شرطة الكهرباء في ضبط السارقين، والثانية وهي الضبطية القضائية التي منحتها وزارة العدل لعدد من قيادات ومهندسي الأفرع في شركات التوزيع، ويجرى التنسيق مع الجهات المعنية ترشيحهم ومنحهم أحقية عمل محاضر لتجاوزات أو سرقة التيار الكهربي.