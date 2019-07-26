شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 26 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ مطار القاهرة الدولي في تفويج 3400 حاج من الحجاج الفلسطينيين، إلى المملكة العربية السعودية، على متن 12 رحلة خاصة بشركة «مصر للطيران».

يبدأ الأوكازيون الصيفي (التصفية الموسمية الثانية)، لعام 2019، لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين.

تنطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي السابع عشر، الذي ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ويستمر حتى 31 أغسطس المقبل، ويقدم المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والثقافية.