حدث ليلًا| مصر تعلن الحداد 3 أيام.. وريهام سعيد تعود للشاشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث، على الصعيدين المحلي، والدولي.

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحداد في البلاد، ثلاثة أيام لرحيل الرئيس التونسي قايد السبسي.

أعلنت ريهام سعيد عودتها لبرنامجها مرة أخرى بعد التوقف بسبب المرض، بداية من الأحد المقبل.

رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد لـ"السيسي" عزم بلاده على استئناف مفاوضات سد النهضة

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، وزير الخارجية الإثيوبي حيث نقله له رسالة من رئيس الوزراء أبي أحمد.

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السيسي يوجه بإعلان الحداد في مصر 3 أيام لرحيل الرئيس التونسي

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحداد في البلاد، ثلاثة أيام لرحيل الرئيس التونسي قايد السبسي.

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"مش مصدقة".. أول تعليق من ريهام سعيد على عودتها للشاشة

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عودة برنامجها "صبايا" على شاشة قناة "الحياة" الأحد المقبل.

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"شباب مشرف".. أسامة كمال مشيدًا بتأهل منتخب مصر لشباب كرة اليد

أشاد الإعلامى أسامة كمال بتأهل منتخب مصر لشباب كرة اليد إلى دور قبل النهائى، قائلاً:" النهاردة راسنا مرفوعة أوى علشان شبابنا من منتخبنا الوطني لشباب كرة اليد نجح من إنه يحقق الفوز على النرويج.

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"كان صاحب رأي ومؤثر".. أسامة كمال ناعيًا فاروق الفيشاوي

نعى الإعلامى أسامة كمال، وفاة الفنان فاروق الفيشاوى، موضحاً أنه الفيشاوى واحداً من علامات جيل نهاية السبعينيات والثمانينيات، وظل نجماً كبيراً حتى اللحظة الأخيرة، مؤكدًا أن الفنان الراحل كان من أصحاب الرأى والمواقف المؤثرة.

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خبير طاقة: مصر أصبحت عنصر أساسي في توفير الغاز لأوروبا

كشف الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، عن أهمية استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي الوفود المشاركة في منتدى غاز الشرق الأوسط.

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تسليم 75 تأشيرة لحجاج الجمعيات بجنوب سيناء (صور)

سلم اللواء نادر حنفي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، الخميس، تأشيرات الحج لحجاج الجمعيات الأهلية بمركز التأهيل الاجتماعي بمدينة الطور.

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مصطفى بكري يكشف الأسماء المرشحة لرئاسة تونس عقب وفاة السبسي

نعى الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قائلًا: "شاء القدر أن يرحل السبسي، كان رمزًا لحماية تونس في هذا الظرف التاريخي الصعب، وكان رمزًا لمواجهة تغول الإخوان بعد الثورة التونسية في 2011.

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التضامن تعلن الحد الأدنى لخط الفقر للأسرة المصرية

قال المهندس محمد هاشم، مستشار وزير التضامن ومدير برنامج "حياة كريمة"، إن الأسر التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريًا تدخل تحت خطر الفقر.

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الرئيس التونسي المؤقت ينتقل لمقر إقامة عائلة "السبسي" لتقديم واجب العزاء

انتقل الرئيس التونسي المؤقت محمد النّاصر مساء الخميس، إلى مقر إقامة عائلة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، لتقديم واجب العزاء إلى أفراد أسرته.

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رئيس الحكومة التونسية: الجيش يؤمن جنازة وطنية للرئيس الراحل بعد غد

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إن الجيش سيتولى تأمين جنازة وطنية كبيرة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي بعد غد السبت.

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الرئيس التونسي المؤقت: ملتزم بإجراء الانتخابات وسأحافظ على استقلال البلاد

دعا الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، جموع الشعب التونسي إلى الثقة بالدولة والالتفاف حولها، مؤكدًا التزامه بالحفاظ على استقلال البلاد.

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أحزاب شمال شرق سوريا تحذر من أي اعتداء تركي على البلاد

حذرت القوى والأحزاب السياسية بشمال شرق سوريا من أن أي عملية عسكرية تركية في المنطقة ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإعادة نشر القتل والتدمير في سوريا بأكملها.

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التحالف العربي يسقط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاولة لاستهداف المملكة .

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يصل مداه 1000 كم.. إيران تختبر صاروخا باليستيا

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر في وزارة الدفاع البنتاجون، أن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى وصل مداه إلى ألف كم.

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حكام ومسؤولون عرب يعزون بوفاة الرئيس التونسي السبسي

رحل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس الخميس عن عمر ناهز 92 عاما ، وتقدم عدد من القادة العرب ببرقيات المواساة والتعازى في وفاته.

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وزير الخارجية الأمريكي: مستعد للتوجه إلى إيران لإجراء محادثات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استعداده للذهاب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

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