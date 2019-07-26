بدء الأوكازيون الصيفي وسفر حجاج فلسطين- أخبار متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يبدأ مطار القاهرة الدولي في تفويج 3400 حاج من الحجاج الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية، على متن 12 رحلة خاصة بشركة مصر للطيران، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة، ونرصدها في السطور التالية:

القاهرة.. يبدأ مطار القاهرة الدولي في تفويج 3400 حاج من الحجاج الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية، على متن 12 رحلة خاصة بشركة (مصر للطيران) .

القاهرة.. يبدأ الأوكازيون الصيفي (التصفية الموسمية الثانية) لعام 2019 ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين.

اﻹسكندرية.. تنطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي السابع عشر، الذي ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ويستمر حتى 31 أغسطس المقبل، ويقدم المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والثقافية.