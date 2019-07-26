أخبار مصر | حجاج الجمعيات الأهلية من الدقهلية والقليوبية يغادرون اليوم للأراضي المقدسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجاج الجمعيات الأهلية من الدقهلية والقليوبية يغادرون اليوم للأراضي المقدسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغادر بعض حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات الدقهلية والجيزة والقليوبية، اليوم الجمعة، ويبلغ عددهم 594 حاجًا، من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة على أن تتوالى باقى أفواج حج الجمعيات خلال الأيام المقبلة.

كان أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعى، قد أكد أنه سيصاحب الحجاج 13 واعظًا، منهم لأول مرة لهذا العام 3 واعظات دينيات، بالاتفاق مع وزارة الأوقاف لتقديم التوعية بالأراضى السعودية، إضافة إلى عقد ندوات دينية للحجاج، خلال تواجدهم فى السعودية، للتوعية بأداء مناسك الحج.

وناشد الحجاج بإتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودى، والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر، والالتزام بالقواعد والضوابط التى وضعتها سلطات المملكة العربية السعودية لموسم الحج، إضافة إلى بدء أعمال غرفة العمليات المركزية، لتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج.