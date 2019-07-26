شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة ترجمة فعلية لتوصيات منتدى شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة «APLP» - وهو إحدى نتائج وتوصيات منتدى شباب العالم- التزام مصر تجاه قارتها الإفريقية بتنمية قدرات أبنائها وتأهيلهم للقيادة، وهى فكرة البرنامج الذى بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب تنفيذه.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أوصى فى منتدى شباب العالم فى نوفمبر 2018 بأن يكون 2019 عامًا للشباب الإفريقى، وتم الإعلان عن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة خلال ملتقى الشباب العربى والإفريقى فى مدينة أسوان مارس 2019، وفتح باب التسجيل فى البرنامج 19 مارس الماضى، على أن تتم الدراسة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، مستهدفة 10 دفعات، بإجمالى 1000 شاب إفريقى، بواقع 100 متدرب بكل دفعة، على أن يتم الانتهاء من تدريب خمس دفعات بحلول عام 2020.

انقسمت مراحل الاختيار والفرز إلى أكثر من مرحلة: الأولى مرحلة الاختيار المبدئى، وبدأت فى 28 مارس الماضى، وفيها تم اختيار 250 متقدمًا من أصل 11300 متقدم ممن تنطبق عليهم المعايير، وتشمل: أن تتراوح سن المتقدم بين 18 و30 سنة، وحملة المؤهلات الدراسية والدراسات العليا «ماجستير ودكتوراه»، ومجالات العمل والدراسة المميزة أو نادرة الوجود، فضلا عن أصحاب الجوائز الرياضية والفنية والإبداعية وذوى الخبرة العملية وذوى الأنشطة التطوعية وذوى الاحتياجات الخاصة.

أما المرحلة الثانية فتمت فيها مراسلة المتقدمين عبر البريد الإلكترونى والتواصل معهم لطلب إرسال الأوراق الرسمية التى تفيد بحصولهم على المؤهلات العلمية المذكورة عند التقديم، كذلك إرسال السيرة الذاتية الخاصة بكل متقدم وكل ما يفيد إثبات حصوله على مؤهل أو جائزة مذكورة على الموقع الإلكترونى أثناء عملية التسجيل.

أما المرحلة الثالثة، فهى مرحلة المقابلات الشخصية، وقام الفريق المختص بالعمل على البرنامج بإرسال رسائل عبر البريد الإلكترونى لتهنئة المتقدمين باجتيازهم أولى مراحل التقديم وتأهيلهم للمرحلة الثالثة من التصفيات وإبلاغهم بموعد وطريقة المقابلة.

وتمت المقابلات الشخصية خلال يومى 7 و8 إبريل الماضى، وانقسمت تلك المرحلة إلى جزءين: الأول خاص بالمقابلات الشخصية للمتقدمين الأفارقة، وتم إجراؤها من خلال برنامج skype عبر الإنترنت، وفيها تم تشكيل لجان من الفريق المختص والفريق المعاون، حيث تم تشكيل 7 لجان بواقع شخصين فى كل لجنة.

واختص الجزء الثانى بالمقابلات الشخصية للمصريين وجها لوجه بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال تشكيل لجنتين للمقابلات بواقع شخصين أيضا بكل لجنة.

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وبناء على ما تم فى مرحلة المقابلات الشخصية تم قبول 127 متقدما من إجمالى 250، مع تصنيف المقبولين فى تلك المرحلة إلى (مقبولين وقائمة انتظار)، وكذلك تم تقسيم المقبولين إلى 3 مستويات «متقدم جدا، متقدم، مقبول»، وأثناء إجراء المقابلات قامت الفرق المسؤولة عن البرنامج بسؤال المتقدمين عن إمكانية إقامتهم فى مصر والتأكد من قابليتهم وتمكنهم من الحضور فى الفترة المقررة للدراسة.

وشهدت المرحلة الرابعة تهنئة المتقدمين بالقبول وبدء مرحلة حجز الطيران، حيث تم اختيار 100 متقدم مع مراعاة التمثيل بين الدول المشاركة فى التسجيل «29 دولة»، وكذلك مراعاة التمثيل النوعى بين الذكور والإناث.

وفى المرحلة الخامسة بدأ توافد المتقدمين بداية من 26 يونيو الماضى وعلى مدار ثلاثة أيام، وتم تشكيل فريقين أحدهما مسؤول عن استقبالهم فى مطار القاهرة الدولى وتوصيلهم لمقر الفندق، والآخر مسؤول عن استقبالهم فى الفندق والقيام بالانتهاء من إجراءات التسكين الخاصة بهم ومراقبتهم طوال الإقامة.

وشهدت المرحلة السادسة استقبال الوفد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب فى 30 يونيو الماضى، وفى هذه المرحلة تم تشكيل عدة فرق وتوزيعها على كل المهام المطلوبة لإنجاز ذلك اليوم على أكمل وجه.. ثم جاءت المرحلة السابعة، وهى مرحلة بدء الدراسة الفعلية للمتدربين فى الأول من يوليو الجارى.

تم وضع برنامج تدريبى من عدة زوايا، منها أن يكون ملائمًا لمخاطبة الشباب من الفئة العمرية «18: 30» سنة عن طريق احتوائه على العديد من الأنشطة وورش العمل، وأن يتناسب مع الطبيعة الإفريقية من حيث طريقة التفكير وجوانب الحياة، وكذلك يتضمن أفكارًا ومقترحات خاصة بتطوير وتنمية القارة الإفريقية عن طريق فكر وسواعد أبنائها، وأن يتم تقديمه كاملًا بلغة متفق عليها بين الدول المشاركة، وتم الاتفاق على أن تكون اللغة الإنجليزية.

أما المحاور التى تم الاهتمام بها عند وضع المحتوى التدريبى، فكانت (تنمية مهارات القيادة الفعالة، وتطوير مهارات التفاوض الفعال، والذكاء العاطفى والاجتماعى، والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتناولها من خلال أجندة إفريقيا 2063، والمجتمع الإفريقى من خلال الموارد المهدرة والفرص والتحديات لتطويره، فضلا عن السياحة الخضراء وإدارة التراث الثقافى، والابتكارات التكنولوجية والعلمية، ومدن التعلم والتنوع الثقافى، ومحور التوعية الأمنية والقومية الخاصة بالقارة الإفريقية).

وتم تصميم أساليب التدريب بحيث تكون متقدمة غير تقليدية لتعظيم الاستفادة من البرنامج المصمم للتدريب والاستفادة من طاقات الشباب فى مختلف دول القارة، وعقد ورش عمل مختلفة بالتعاون مع منظمات محلية ودولية عريقة، وكذلك الأنشطة العملية والعمل الجماعى، ونقل الخبرات حيث تم الاتفاق مع عدد ضخم من أكبر وأقوى المدربين وذوى الخبرات فى المجالات المختلفة لنقل خبراتهم للشباب وتوظيف طاقاتهم.

وتم تصميم برنامج شامل يتناول الجانب الثقافى والسياحى والاقتصادى والعلمى والرياضى، يحتوى على زيارة أهرامات الجيزة وأبىالهول، وحضور عرض الصوت والضوء فى الأهرامات، وزيارة قصر الأمير محمد على، كما تم تنظيم جولة نيلية وعشاء مع ممثلى هيئة تنشيط السياحة، وزيارة مجمع الأديان، وحضور مباراة نهائى كأس الأمم الإفريقية، وزيارة مدينة الإسكندرية «قصر المجوهرات، قلعة قايتباى، مكتبة الإسكندرية، لقاء مع محافظ الإسكندرية»، بالإضافة لزيارة هيئة قناة السويس، وبيت العلوم والثقافة والفنون، فضلا عن الجولات والزيارات الميدانية لمعالم القاهرة الفاطمية.