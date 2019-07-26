شكرا لقرائتكم خبر عن «المثلث الذهبى» تستقبل أوائل أقسام الجيولوجيا بالجامعات المصرية للتدريب على الاستكشاف المعدنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمشاركة نحو 40 طالبا وطالبة من أوائل أقسام الجيولوجيا بكليات العلوم بالجامعات المصرية، وعلى مدى ٥ أيام متواصلة داخل عدة مواقع بالصحراء الشرقية ضمن حدود منطقة المثلث الذهبى للتعدين بالبحر الأحمر.. نظم الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالغردقة أعمال تدريب شباب الجيولوجيين على كيفية إعداد الخرائط الجيولوجية والاستكشاف المعدنى بمنطقة المثلث الذهبى للتعدين، والتعرف على المعادن والإمكانيات التى يزخر بها المثلث، وذلك بمشاركة عدد من أساتذة الجيولوجيا بالجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس.

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وأكد الدكتور أبوالحجاج نصر الدين، عضو اللجنة الفنية لمشروع المثلث الذهبى للتعدين والمشرف على تنظيم التدريب، أنه تم توجيه الدعوة لأقسام الجيولوجيا بالجامعات المصرية للمشاركة فى هذا التدريب، حيث تعد الصحراء الشرقية متحفا مفتوحا لكافة العصور الجيولوجية، وتضم مختلف المعادن، وأنها أنسب الأماكن لتدريب الباحثين وطلاب أقسام الجيولوجيا والتعدين والجغرافيا بمختلف الجامعات المصرية، ويشمل التدريب الشرح المبسط لكيفية البحث والتنقيب عن المعادن والمياه الجوفية بالطرائق الجيوفيزيقية، وكيفية إعداد الخرائط الجيولوجية والاستكشاف المعدنى بمنطقة المثلث الذهبى للتعدين.

ومن المقرر تنظيم جولات للطلاب المشاركين فى منجم الذهب بالفواخير بوادى الحمامات ومصنع الفوسفات بالحمراوين وحقل عش الملاحة بالغردقة وعدد من المناطق الجيولوجية بطريق قفط - القصير، للتعرف على الصخور والمعادن المنتشرة بها، ومناطق إنتاج الفوسفات والحجر الجيرى، والتعريف بالخام ونبذة تاريخية عن تكوينه والخواص والصفات الطبيعية والكيميائية للخام والاستخدامات وطبيعة تواجد الخام فى الطبيعة. وطرق التعدين من البحث والاستكشاف والاستخراج ومراحل التعدين وطرق معالجة الخام والإنتاج العالمى مع وضع نموذج لخبرات عالمية للمشروع والأهمية الاقتصادية وأفضل استخدام للخام والأسعار العالمية وأهم مواقع الإنتاج فى مصر وخطة الإدارة البيئية وكيفية الحفاظ على البيئة أثناء مراحل المشروع والمعوقات والتوصيات والمراجع.

وأضاف أبو الحجاج أن مناطق التدريب داخل مشروع المثلث الذهبى هى «الفواخير وعطاالله والعريضية وسمنة وأبو مروات ومنجم الفواخير وجبل ضوى»، وفى نهاية التدريب سيتم منح الطلاب شهادة مشاركة فى التدريب العملى، واختيار أفضل الأبحاث التى تمت على أرض الواقع بعد إجراء تقييم علمى لها.