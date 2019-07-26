شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والولايات المتحدة توقعان مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون فى مجال الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت وزارتا البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة الطاقة الأمريكية، للتعاون في مجال الطاقة.

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وتهدف مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها، خلال اجتماع عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، الخميس، إلى خلق إطار للتعاون البناء في مجال الطاقة والتشارك في المعرفة والمهارات والخبرات الفنية.

ويجري الجانبان مناقشات تتعلق بالتعاون في مجال الطاقة مرة واحدة على الأقل سنويًا، في إطار الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي سواء في مصر أو الولايات المتحدة.

ووقع مذكرة التفاهم المشتركة، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلًا عن وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وريكى بيرى وزير الطاقة الأمريكي.