التضامن تعلن الحد الأدنى لخط الفقر للأسرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

قال المهندس محمد هاشم، مستشار وزير التضامن ومدير برنامج "حياة كريمة"، إن الأسر التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريًا تدخل تحت خطر الفقر.

وأضاف هاشم، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك ألف قرية ببرنامج "حياة كريمة" و70% منها في الصعيد والبقية في الوجه البحري والمحافظات الصحراوية.

وأوضح أنه جرى تحديد احتياجات نحو 129 ألف أسرة مستهدفة ضمن أول 100 قرية بالمبادرة لتطويرها، مؤكدا ترميم 20 ألف منزل ضمن المبادرة.