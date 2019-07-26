شكرا لقرائتكم خبر عن «البريطانية» تعلن استئناف رحلاتها من وإلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، ليل الجمعة، استئناف رحلاتها من وإلى القاهرة، بدءًا من اليوم الجمعة، 26 يوليو، بحسب الناطق باسم الشركة.

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ومن المنتظر أن تصل أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية، في الساعة الحادية عشر و15 دقيقة مساءً، على متن طائرة من طراز «دريملاينر» تحمل 200 راكب.

فيما تقلع أولى رحلات الشركة من القاهرة في تمام الساعة الثامنة من صباح السبت المقبل.

يذكر أن الخطوط البريطانية علقت رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع منذ 20 يوليو، قائلة إنه «لإجراء مزيد من التقييم».