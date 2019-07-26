شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يحيل مدير العيادة الشاملة للتأمين الصحى للنيابة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إحالة مدير العيادة الشاملة للتأمين الصحى لطلاب المدارس والأطفال إلى النيابة الإدارية، بعد اكتشافه العديد من أوجه القصور والإهمال فيها وخاصة مستوى النظافة العامة بالمدخل.

ووجه المحافظ المسؤولين بمجلس مدينة أسوان وشرطة المرافق والمرور، لتحرير محاضر فورية لمركبتى توكتوك وتروسيكل مخالفين لاتجاهات السير، أمام مستشفى الرمد للعيون مع حجزهما بمقبرة السيارات بالشلال على ذمة النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، بالإضافة إلى مصادرة أحد الأحصنة التى تم رصدها بحديقة الطابية.

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وكان المحافظ قام بجولة ميدانية لتفقد العديد من المواقع الخدمية والمناطق السكنية والشوارع، داخل مدينة أسوان ومنها مقر العيادة الشاملة للتأمين الصحى والوحدة الصحية بالخزان غرب، بالإضافة إلى شوارع أبطال التحرير والمعلمات والمطار والحدادين وشرق البندر وكسر الحجر، علاوة على طريق السادات ومرسى جزيرة هيسا بمنطقة الباتنيول حيث رافقه بالجولة اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ والنائب صلاح عفيفى عضو البرلمان ورئيس مركز ومدينة أسوان، فضلاً عن مسؤولى شرطة المرافق والمرور.

وخلال الجولة طلب المحافظ بضرورة تشكيل لجنة فنية للمعاينة الميدانية لإحدى العمارات السكنية الجارى إنشاؤها بطريق السادات مع مراجعة الرسوم والتصميمات الهندسية والتراخيص الخاصة بها، بجانب التأكد من عدم تأثير الإنشاءات الجديدة على المبانى والبيوت المجاورة لها، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين المقيمين فيها، مشدداً على رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات أولاً بأول من صناديق القمامة مع ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة داخل المدينة بشكل عام.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من الدكتورة مونيكا سمير، رئيس وحدة الآثار والتراث الحضارى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، لمقترح إنشاء مرسى جديد بمنطقة الباتنيول، موجهاً بسرعة وضع تصور عام للمرسى الجديد بحيث يكون آمنا ويراعى فيه ارتفاع وانخفاض منسوب المياه على مدار العام، وذلك استجابة لمطالب أهالى المنطقة وجزر هيسا وعواض وتنقار وبيجا والشلال، حيث يعتبر هذا المرسى معبراً حيوياً لخدمة المقيمين فى هذه الجزر والحركة السياحية الوافدة لها، كما طالب محافظ أسوان الأهالى بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الجادة من خلال دهان واجهات المنازل والبيوت بلون موحد، لإبراز الوجه الجمالى لها وخاصة أنها تقع فى مواجهة مراسى فيلة السياحية، وفى نهاية جولته أعطى المحافظ توجيهاته لمدير عام الصحة لإعداد تقرير فنى عن إحدى مفارم النفايات الطبية الموجودة بجوار الوحدة الصحية بالخزان غرب والتأكد من عدم تأثيرها بشكل سلبى على المترددين على الوحدة الصحية والمقيمين بالمنطقة، بعد طلب المواطنين ذلك.