"الأوقاف": دوريات متنقلة لضبط أي تجاوزات بساحات عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني، إنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسته بديوان عام الوزارة، وربطها بغرف العمليات بالمديريات الإقليمية لمتابعة صلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظات.

وكشف رئيس القطاع الديني، في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم الجمعة، أنه سيتم تنظيم دوريات متنقلة من قبل مفتشي الوزارة لمتابعة ساحات صلاة عيد الأضحى، والتأكد من عدم وجود أي خروج على التعليمات المحددة مسبقًا، أو توزيع أي منشورات على المصلين.

Advertisements

وشدد على أن مفتشي الوزارة من حاملي الضبطية القضائية سيكون لهم دور كبير في متابعة ساحات العيد، وضبط الآداء بها، مشيرًا إلى أنهم يحق لهم تحرير محاضر لأي شخص على الفور.

وأكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على التصدي بكل قوة لاستغلال ساحات عيد الفطر المبارك سياسيًا من قبل أي جماعات، مشيرًا إلى أنه سيتم منع تعليق أي لافتات على الساحات بخلاف التنهئة بقدوم العيد، شريطة أن تكون مجردة من توقيعات أي جماعة معينة.

واعتمدت وزارة الأوقاف، 6505 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالقاهرة والمحافظات.