شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة نموذج لدور الصحافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الخميس، فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية، التى ينظمها اتحاد الصحفيين العرب، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فى شرم الشيخ، تحت عنوان: «دور الإعلام فى تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة».

وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن هذه الدورة تُعد نموذجًا لما يجب أن تكون عليه الصحافة.

Advertisements

وأضاف «رشوان» أنه يجب علينا تعلم تحديد مفاهيم صحية دقيقة، خاصة فى مجال الصحة النفسية والإدمان، وهو موضوع فى غاية الأهمية، وأعتقد أن القائمين على هذه الدورة على قدر كبير من التخصص، وأتمنى أن نستمر فى عقد هذه الدورات التخصصية حتى ننقل إلى القارئ معلومة أدق وتحليلًا أفضل.

وأوضح رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامى، أن التدريب ركيزة أساسية لتطوير قدرات الصحفيين، وملاحقة مستجدات التكنولوجيا الحديثة، ويعزز من دور الإعلام التنموى، ونهتم بالعمل على تعزيز وتطوير القدرات المهنية عبر برامج تدريبية تعظم من دور الإعلام فى النقد البَنّاء، ودفع عجلة التنمية فى الأوطان.

وقال الدكتور خالد سعيد، المستشار الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية: «تباحثنا منذ 6 أشهر حول سبل التعاون فى ذلك الإطار، والمنظمة هى الوكالة الرائدة فى مجال الصحة، فى إطار منظومة الأمم المتحدة، والصحة- كما فى دستور المنظمة- هى حالة اكتمال المعافاة الجسدية والنفسية، وهذه المعافاة لا يُحققها الأطباء فقط، ولكن أركان المجتمع وفئاته المختلفة، ونحن ندرك دور الإعلام فى العالم كله وليس فقط فى العالم العربى».

وأضاف: «سبب اختيارنا للموضوع هو ما يحيط به من مفاهيم خاطئة وتمييز ضد المصابين بالأمراض النفسية، ونطلب مساعدة الصحفيين فى تقديم المعلومات الصحيحة المبنية على الحقائق وتعريف الناس بها».