شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: التقرير السنوي لـ«الحريات» منتصف أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه من المتوقع الانتهاء من التقرير السنوى للمجلس، والذى يختص بحالة الحريات خلال العام الماضى، فى منتصف أغسطس المقبل.

وأضاف «شوقى»، لـ«المصرى اليوم»، أن الباب الأول من التقرير يختص بحالة الإعلام، ويتضمن دراسة تشمل تحليل المضمون لمخالفات الصحف والشاشات والمواقع الإلكترونية ونسب انتشارها وطبيعتها مقارنة بعام 2017، كما يتضمن استحداث باب يختص بوسائل التواصل الاجتماعى واستعراض أكبر المخالفات الموجودة بها، للمرة الأولى، خاصة أن صفحات التواصل الاجتماعى تحت سلطة المجلس، حاليًا. وأوضح أن الفصل الثانى يختص بمدى التمتع بإعلام حر يضمن حرية الرأى والتعبير، ويتضمن دراسة عن النقد واتجاهاته فى جميع المطبوعات الورقية. وأشار إلى أن الفصل الثالث يشمل التقرير السنوى للجنة الشكاوى وتحليل مضمون اتجاهات الشكاوى فى الصحف والمواقع الإلكترونية والشاشات.

ولفت إلى أن الفصل الرابع يختص بنشاط المجلس وقراراته وزياراته فى مختلف الأنشطة.