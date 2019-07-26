شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسية: جنازة وطنية كبرى للرئيس الراحل قايد السبسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، الخميس، أنه سيجري تنظيم جنازة وطنية كبرى يؤمّنها الجيش يوم السبت 27 يوليو، لتشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وجاء تصريح الشاهد عقب لقاء جمعه، مساء اليوم الخميس، برئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، بمجلس نواب الشعب.

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وأفاد رئيس الحكومة بأنه سيكون هناك حضور كبير لرؤساء الدول، نظرًا للسمعة الكبيرة التي كان يحظى بها الرئيس الراحل في الخارج، ولدى العديد من دول العالم وخاصة أوروبا والخليج العربي، مضيفا أن الدولة التونسية تنتظر قدوم وفود أجنبية كثيرة لحضور موكب الجنازة.

وأكد الشاهد أن تونس أعطت صورة كبيرة للعالم في التداول السلمي للسلطة بسلاسة وفي إطار حضاري، داعيا الشعب التونسي إلى أن يكون متضامنا في مثل هذه الأوقات ويتجاوز خلافاته.

وعدد رئيس الوزراء التونسي خصال الرئيس الراحل، حيث صرح بأن السبسي كان مناضلا كبيرا وقضى 50 سنة في الحياة السياسية منذ دولة الاستقلال، واضطلع بدور مهم في إنجاح الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أنه كان دبلوماسيا محنكا وتعلم منه الكثير وأن رحيله خسارة كبيرة لتونس.