شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعلن الحداد في مصر 3 أيام لرحيل الرئيس التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل المغفور له الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الذي وافته المنية اليوم«. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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