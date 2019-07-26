شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جمعية الأورمان: الصحة وإعمار المنازل أهم أعمال مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، إن الصحة وإعمار المنازل من أهم أعمال مبادرة حياة كريمة.

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وأضاف «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية، أن جمعية الأورمان انضمت إلى مبادرة حياة كريمة منذ 3 يوليو 2018 في مجال الصحة، خاصة في قوائم الانتظار وفي عمليات القلب والعيون والأجهزة التعويضية.

وتابع اللواء ممدوح شعبان، أنه جرى توقيع بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي ومع سكن كريم، لإعمار المنازل وتوصيل المياه إليها.

وكشف مدير جمعية الأورمان أنه تم توقيع بروتوكول مع صندوق تحيا مصر بقيمة 100 مليون جنيه، من خلال مرحلتين، يتم فيهما تجهيز 100 قرية، بخلاف القرى التي تم تطويرها مع وزارة التضامن الاجتماعي.