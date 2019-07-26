شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: الأسرة اللي دخلها أقل من 2000 جنيه شهريًا تحت خط الفقر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن، مدير برنامج حياة كريمة، إن الأسر التي يقل دخلها عن 2000 جنيه تدخل تحت خطر الفقر.

وتابع هاشم، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القرى التي يتضمنها برنامج حياة كريمة ألف قرية و70% في الصعيد وباقي النسبة في الوجه البحري والمحافظات الصحراوية.

وكشف أنه تم تحديد احتياجات نحو 129 ألف أسرة مستهدفة في أول 100 قرية ضمن المبادرة من أجل تطويرها، مؤكدا أنه سيتم ترميم 20 ألف منزل ضمن المبادرة وسيتم تأهيلها.