"كمين الشرابية" يوقع تاجر حشيش في قبضة مكافحة المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: ألقى ضباط مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد عبد الله، اليوم الخميس، القبض على أحد أخطر تجار الحشيش بمنطقة الشرابية. مامورية قادها العقيد علي نور الدين والمقدمون أيمن طنطاوي وأحمد عصام وزياد بيبرس والنقيب أحمد فؤاد تمكنت من ضبط عاطل مقيم بمحافظة قنا حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحيازته كمية من الحشيش المخدر وزنت 500 جرام ومبلغ مالى. بمواجهته أمام نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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