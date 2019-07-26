أخبار مصر | أمين "البحوث الإسلامية": وعاظ وواعظات الأزهر ينتشرون في ساحات المحافظات لشرح المناسك لحجاج بيت الله الحرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "البحوث الإسلامية": وعاظ وواعظات الأزهر ينتشرون في ساحات المحافظات لشرح المناسك لحجاج بيت الله الحرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل مجمع البحوث الإسلامية حملات التوعية بمناسك الحج والتي يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، حيث بدأ المجمع عقد ندوات تعريفية في عدد من الساحات بمختلف محافظات الجمهورية لشرح المناسك للحجاج قبيل السفر، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة مع التيسير عليهم، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير محمد عياد إن تنظيم تلك اللقاءات يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر، حيث يقوم فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بالشرح المُبسط لمناسك الحج والعمرة وبالتفصيل، وتوضيح الأركان والواجبات والمبطلات وكل ما يحتاجه حجاج بيت الله الحرام لمعرفته، سواء من خلال الشرح عبر شاشات العرض، أم من خلال التوضيح الشفوي لكل الاستفسارات الخاصة بكل نسك.

أضاف عيّاد أن ندوات التوعية يتم الاستعانة فيها بالمجسمات المرتبطة بأعمال الحج كالكعبة المشرفة وجبل الصفا والمروة إلى غير ذلك، وذلك لشرح المناسك عليها بشكل عملي يبسط المادة العلمية ويساعد على توضيحها للحجاج بصورة ميسرة، بالإضافة إلى الفيديوهات التي أنتجها المجمع لشرح مناسك الحج والعمرة.

أوضح الأمين العام أن وعاظ وواعظات الأزهر تم تدريبهم على كل ما يتعلق بهذه المناسك من خلال سلسلة ورش عمل قبل بدء موسم الحج، كما تم التأكيد عليهم خلال هذه الورش على ضرورة التيسير على حجاج بيت الله الحرام ورفع الحرج عنهم وبيان كل سبل الاستفادة من أداء هذه الفريضة العظيمة.