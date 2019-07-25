شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: حققنا المركز الأول في مبادرة «سرطان الثدي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية في نهاية الأسبوع الرابع من المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «دعم صحة المرأة المصرية» والتى تضم 9 محافظات، مشيدًا بتنامى الوعى لدى السيدات وحرصهن على الاطمئنان على صحتهن وسرعة استجابتهن بالاشتراك في المبادرة.

وأوضح الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن أعداد السيدات اللاتى شاركن في المبادرة حتى الأسبوع الرابع لفحص سرطان الثدى، بلغن 185 ألف سيدة وفتاة، مضيفًا أنه يتم إجراء فحص السيدات والفتيات من خلال 321 فرقة في عدد 278 وحدة للكشف.

من جانبه، أكد محافظ البحيرة ضرورة تضافر كل الجهود لإنجاح مبادرة الرئيس السيسي على أرض المحافظة، وتفعيل دور الرائدات الريفيات في الحملة، وتكثيف جهود التوعية لحث المرأة البحراوية على ضرورة الإقبال والمشاركة في إجراء الفحوصات والكشوفات اللازمة للاطمئنان على صحة المرأة.