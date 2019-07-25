شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا يتفقد الاختبار المعرفي الإلكتروني الموحد لطلاب الطب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، الخميس، الاختبار المعرفي الموحد لطلاب الفرق النهائية بالقطاع الطبي بكليتي طب الأسنان والتمريض، والذي عُقد بمعامل الحاسب الآلي بمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة بالتزامن مع 33 جامعة مصرية و81 كلية حكومية وخاصة وأزهرية وبمشاركة أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة.

رافق رئيس الجامعة، خلال الزيارة، الدكتور عصام فرحات، مدير المعلومات بالجامعة، والدكتور ياسر فتحي، عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة عزة حافظ، عميد كلية التمريض، ووكلاء الكليتين لشؤون التعليم والطلاب.

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وأكد رئيس الجامعة أن الاختبار التأهيلي والتجريبي لكليات القطاع الطبي شارك فيه أكثر من 90% من طلاب السنة النهائية بكليتي طب الأسنان والتمريض، وذلك بعد أن أطلقت وزارة التعليم العالي النسخة الثالثة من تجربة الاختبار المعرفي الموحد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير منظومة التعليم العالي والامتحانات في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية، خاصة خريجي كليات القطاع الطبي بما يُواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية.

وتمن متابعة الاختبارات بالفيديو كونفرانس من خلال الغرفة المركزية بالمجلس الأعلى للجامعات بحضور رؤساء الجامعات.

جدير بالذكر أنه تم تصميم هذه الاختبارات طبقا للمعايير العالمية، بحيث تقيم قدرات الطالب في مختلف المجالات بدقة وفعالية، دون تدخل بشري، فضلاً عن توفير بيئة آمنة للطلاب من حيث ضمان ثبات الاختبار الإلكتروني دون الاعتماد على وجود شبكة الإنترنت، للوصول إلى الالتزام بالمعايير العالمية للتدريس والتقييم، وتحقيق جودة العملية التعليمية في الجامعات.