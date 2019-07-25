شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عرفة: أردت تقديم الحقائق في «الممر».. وجيشنا لا يحتاج «مجاملة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المخرج الكبير شريف عرفة، إن التحضير أهم مرحلة في أي فيلم، كاشفا أن التحضير لـ«الممر» استمر لأكثر من عام.

وأضاف عرفة، في أول لقاء تليفزيوني بعد نجاح الممر، الخميس، أن الفيلم شارك فيه بموقع التصوير نحو 700 شخص، مشيرا إلى أنه حاول تقديم قصة (الممر) بشكل إنساني، مؤكدا أن تصنيفه كفيلم حربي فقط تصنيف غير دقيق.

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وأوضح عرفة أن تكلفة المعدات المستخدمة في هذه النوعية من الأفلام الحربية مرتفعة جدًا، وهذا التحدي الأكبر في إنتاجها، لافتا إلى أنه أراد تنفيذ فكرة فيلم (الممر) منذ 30 عامًا تقريبًا، كما أنه حاول تقديم الحقيقة كاملة بما فيها من هزائم وانتقادات في (الممر) قائلا: «جيشنا لا يحتاج مجاملة».

وكشف عرفة عن تعاقده مع الشؤون المعنوية برئاسة اللواء سمير فرج ولكن التجربة لم تتم، مشيرا إلى أن مستوى أفلام السينما المصرية تقدم مؤخرًا، وأن نوعية فيلم (الممر) تظهر مستوى صناعة السينما في مصر.

وأكد أنه وفريق العمل بذلوا مجهودًا كبيرًا في (الجرافيك) بفيلم (الممر) حتى يخرج بهذا الشكل، مؤكدا أنه يجب أن يكون لأي مخرج دور في كتابة العمل والمحتوى

وقال عرفة إنه تمت إضافة وحذف العديد من المشاهد أثناء تصوير فيلم (الممر)، كما أن الفيلم كان مغامرة بالنسبة له في البداية ولكن الإيرادات وردود الفعل أثبتت نجاحه، كاشفا أنه يدرس تركيبة الممثل إنسانيًا قبل التعامل معه.