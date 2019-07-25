شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بمركز الأهرام الاستراتيجي: السبسي جاء رئيسًا لتونس في مرحلة ما بعد الثورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال زياد عقل، رئيس وحدة دراسات شمال أفريقيا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تجربة الرئيس التونسي الراحل باجي قايد السبسي في مرحلة ما بعد الثورة كانت في منتهى النجاح، موضحًا أن السبسي جاء رئيسًا لتونس في مرحلة ما بعد الثورة وهي مرحلة انتقالية ودائما ما تكون المرحلة الانتقالية مليئة بأوضاع غير مستقرة.

وأضاف «عقل»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن رئيس تونس الراحل واجه تحديات سياسية وأمنية، وكانت له رؤية تتعلق بفكرة استقرار الدولة، ولم يغلق المجال العام التونسي بل كانت لديه رغبة في استمرار منصة تنوع التوجهات، سواء من قوى سياسية أو مجتمع مدني.

وأوضح رئيس وحدة دراسات شمال أفريقيا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن السبسي استطاع أن يصل بتونس لعدد من مخرجات الثورة تتمثل في قوانين جديدة وإحداث استقرار أمني، مؤكدًا أن المشهد التونسي الآن مرتبك بالفعل والقوى السياسية في تونس تعيد حساباتها.