"اطلق مشروع الأتوبيس الكهربائي".. 15 صور من جولة مدبولي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عددا من الصور خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الجارية اليوم الخميس، في محافظة الإسكندرية والتي تفقد خلالها عددا من مشروعات التطوير من مدخل مدينة الإسكندرية بالطريق الصحراوي وحتى الكورنيش والمنطقة حول استاد الإسكندرية.

وخلال الجولة، دشن مدبولي، تشغيل 15 أتوبيسا كهربائيا للعمل بالمحافظة، وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، التنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظ الإسكندرية.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، أنه فيما يخص تحسين خدمات النقل الجماعي المقدمة للمواطنين، فقد تم توريد ١٥ اتوبيساً كهربائياً، من انتاج شركة BYD الصينية، لافتاً إلي أن الاتوبيسات مكيفة ومزودة بعدد ٦ كاميرات داخلية، (ويعمل الاتوبيس بعدد ٢ موتور قدرة كل منهما ١٥٠ كيلو وات.

وذكر "قنصوه"، أنه يتم شحن الأتوبيس بواسطة شاحن خاص قدرة ٨٠ كليو وات (3-4 ساعات)، والبطاريات ليثيوم حديد فوسفات – يكفي لمسافة ٢٥٠ كم، والأوتوبيس مزود بنظامGPS، ومجهز لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة ، ولا يمكن تحرك الاتوبيس والابواب مفتوحة.