قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن مناطق "المنيب والقصبجي وجسر الكونيسة" ومتفرعاتها، وذلك بسبب أعمال إصلاح تسريب بالعداية النفقية أسفل السكة الحديد بميدان المنيب.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن قطع المياه يبدأ في تمام العاشرة مساء غدٍ الجمعة وحتى السادسة صباح يوم السبت المقبل.

ودعت محافظة الجيزة، المواطنين والمنشآت العامة والخاصة، إلى تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال مدة الانقطاع.

وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك للمناطق المتأثرة عند الطلب من خلال الخط الساخن 125.