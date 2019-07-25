مصر | "حركة تنقلات الداخلية".. "البكري" بالإدارة العامة للتموين بعد 4 سنوات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حركة تنقلات الداخلية".. "البكري" بالإدارة العامة للتموين بعد 4 سنوات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة 2019، وشملت الحركة تصعيد اللواء مصطفي البكري من مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، إلى الإدارة العامة لمباحث التموين.

تخرج البكري من كليه الشرطة عام 1987، وعمل في مباحث التموين منذ عام 1990، وتنقل بين إدارات مباحث التموين بعدة محافظات ثم الإدارة العامة لمباحث التموين، وصولا لمدير الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، وعمل بالإدارة لمدة 4 سنوات على التوالي.

ونجح البكري في مداهمة الكثير من المصانع والمخازن والمجال التجارية وشركات الإستيراد الغير مرخصة، وضبط أطنان من السلع الغذائية والعصائر والجبن، واللحوم والملابس المحظور تداولها وغيرها الكثير من القضايا التموينية، قبل ترويجها على الأسواق بمحافظة الجيزة.

