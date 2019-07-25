أخبار مصر | منى مينا تعلن انسحابها من الترشح على 3 مقاعد بانتخابات التجديد النصفي لـ "الأطباء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منى مينا تعلن انسحابها من الترشح على 3 مقاعد بانتخابات التجديد النصفي لـ "الأطباء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء تقدمها صباح اليوم، فى أول أيام فتح باب التنازلات بانتخابات التجديد النصفى للنقابة، بأوراق تنازلها عن المواقع النقابية التي كانت قد ترشحت لها فى الدورة النقابية المقبلة، مؤكدة أنها بذلك تنهى فترة عملها بالعمل النقابى من خلال عضويتها فى مجلس النقابة لمدة ثمانى سنوات.

وأضافت على صفحتها الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"،: أرى لأسباب كثيرة، أن الأنسب لي في الفترة القادمة هو العمل بهامش أوسع بعيدا عن أى موقع رسمي بالنقابة.

وكانت قد أعلنت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ترشحها على منصب النقيب العام للأطباء، وعلى مقعد قطاع القاهرة، ونقيب أطباء القاهرة.

ويأتى ذلك مع إعلان اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى، فتح باب التنازلات بين المرشحين على كافة المقاعد النقابية، بالنقابة العامة والفرعيات بالمحافظات، بداية من اليوم الخميس، وحتى يوم الأثنين 29 يوليو الجارى.